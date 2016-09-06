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廚師砍警13刀 求重刑

2016-09-06

〔記者王定傳／新北報導〕56歲廚師吳志展違規停車被開6張罰單，竟持剁骨刀朝海山分局新海派出所警員張家逢狠砍13刀，吳辯稱沒殺人之意，新北地檢署調查，他事前嗆警：「真的很想把你切下去（台語）」，又拿30公分剁骨刀由上往下砍，殺傷力大，倒地繼續追砍，加上醫囑記載張員有生命危險，昨依殺人未遂罪起訴，建請從重量刑。

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  • 56歲廚師吳志展。（資料照）

    56歲廚師吳志展。（資料照）

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