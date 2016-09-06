《女友要分手》渣男恐嚇 拿愛愛影片 上網賣賣
2016-09-06
〔記者溫于德／台北報導〕國立大學畢業的林男不甘陳女提分手，傳簡訊「…那只好拿實境愛愛運動VIDEO上網賣賣了」恫嚇，再傳電郵「將把性愛光碟寄給妳父母」，陳女嚇得報警。法院認為，全案進入訴訟程序時，林男向陳女道歉，加上他確實捐錢做善事，昨雖以恐嚇罪判拘50日，得易科罰金，但得緩刑2年，可上訴。
國立大學畢業 書白讀了
據了解，林男畢業於國立大學，後在長榮集團工作，也在長榮所屬的張榮發慈善基金會捐錢、做善事，並擔任義工；提告的陳女也是基金會義工，兩人卻落得相愛容易分手難的下場。
台北地院表示，林男自稱與陳女交往2年，後因故分手。今年1月22日晚間，林先傳恐嚇簡訊，提到「如果沒錢還我，那只好拿實境愛愛運動VIDEO上網賣賣了」。同月30日，林又傳英文電子郵件，要陳女還2萬台幣，否則把性愛光碟寄給她父母，陳女報警。
審理期間，林男承認恐嚇，但否認有拍性愛光碟，只是單純想挽回對方，才出此下策。
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