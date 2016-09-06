《壓力太大》通宵加班工程師墜樓輕生

2016-09-06

數度徘徊掙扎

〔記者姜翔／台北報導〕台北市內湖區某網路公司的30歲張姓男子，疑「工作壓力很大」，前晚赴公司加班後徹夜未眠，昨清晨5時許，爬上公司7樓樓頂一躍而下身亡。警方發現，張男生前最後2小時，搭電梯或走樓梯，數度在3樓與頂樓間走動，不排除他心裡仍在猶豫，惜無人拉他一把，留給家人無限哀痛。

據了解，張男設籍台南，獨自北上租屋工作。前晚張男前往公司加班，遇到同事李男，李男未發現他有何異狀。

警方調查，張男未留遺書，家屬透露，他曾說「工作壓力很大」，研判可能是尋短原因，檢警以自殺簽結，家屬無異議。

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