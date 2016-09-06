店霸擺桌 拉整排機車出停車格

2016-09-06

網友痛罵 灌爆店家臉書

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市某串燒店將餐椅放在人行道，還將機車格的機車拉出，藉以擺放餐桌，車主牽車時才發現愛車被移動，有網友看不慣，前天在臉書社團「爆料公社」PO文，網友對停車格、人行道竟淪為室外用餐區，氣罵「有人這樣做生意的嗎，會不會太扯？」網友灌爆燒烤店臉書粉絲團，痛罵「自私自利太誇張」、「沒水準的店家」、「發起拒吃活動」。

新北市警三重分局光明派出所表示，前晚發現民眾PO文，線上警力前往三重區自強路查看，發現燒烤店占用停車格及部分人行道等違規行為，馬上依道路交通管理處罰條例第82條開罰1200元，店家連忙將桌椅收回。

店家昨下午1時許在臉書發出道歉聲明：「針對這次的事件，我們深感抱歉，因為貪圖一時便利，造成社會大眾困擾，很抱歉，謝謝大家的批評指教，我們也會虛心的檢討，加以改善，真的非常抱歉。」

燒烤店家在臉書道歉

三重分局表示，如民眾發現店家、攤商違規占用人行道、停車格等不法情事，可馬上與警方聯繫，往後警方也會針對攤販違規擺攤部分加強取締，還給民眾安全、乾淨的生活空間。