丟寶貝球驚見怪手 情侶助警逮逃逸外勞

2016-09-06

〔記者王駿杰／新竹報導〕抓寶可夢意外幫警方抓到逃逸外勞！一對30多歲情侶前天深夜在新竹市金山街抓寶可夢時，卻驚見遊戲背景樹上露出一條慘白手臂，以為有人上吊，嚇得報警；消防人員到場查出，原來是一名逃逸越勞「阿隆」酒後和女友大吵，在鄰居報警後開溜，跳進排水溝時「卡樹」。

使用實境模式 以為有人上吊

警方指出，22歲「阿隆」於今年5月10日逃逸，4日深夜他在新竹市金山街住處喝酒，卻和女友發生爭吵，兩人用高亢、複雜的鄉音唇槍舌劍，吵到附近鄰居無法入眠，憤而報警。

「阿隆」見員警來訪，急忙從後門開溜，他跑到金山東一街，看見路旁駁坎下方有一條大排水溝，想都沒想就一躍而下，不料整個人空翻一圈，卡在距排水溝約12米高的樹上，他趕緊用樹葉遮蔽，希望奇蹟發生。

慘叫報警 外勞卡樹無處逃

此時，一對30多歲情侶正在抓寶可夢，兩人將遊戲AR（擴增實境）模式打開，對準寶可夢準備丟寶貝球時，卻驚見背景樹上露出一條慘白手臂，以為有人上吊，尖叫報警。

新竹市消防局指出，阿隆見大批員警、消防人員到場，神情緊張，不斷在樹幹上蠕動，最後氣力放盡，滑至排水溝旁草叢，他毫髮無傷，轉身想跑，在場消防員佯稱草叢裡有蛇，阿隆才乖乖就範，被消防人員以吊臂救起，交由警方偵辦，警方訊後轉移民署專勤隊遣送回國。