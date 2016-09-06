受託照顧5歲娃 踹下樓虐死

2016-09-06

〔記者楊國文／台北報導〕吳姓單親爸出差外地，將5歲女兒託付給人力派遣公司的老闆莊立建照顧，不料莊男和同事邱建斌竟凌虐女童，邱男還因女童哭鬧，將她從2樓踹打到1樓，踹飛到客廳，甚至倒地再補一腳，把女童活活打死；最高法院昨依傷害兒童致死罪將邱男判刑8年半、依故意傷害兒童罪判莊男1年定讞，2人均須入獄。

出腳的同事判8年半

吳姓女童因父母離異，跟著父親居住南投，102年初，吳父到南投縣莊立建經營的人力派遣公司工作，女童常跟著父親到人力派遣公司玩耍。由於吳父要被派往高雄工作一個月，因此將女童託付給當時34歲的莊立建照顧。

判決指出，女童因為父親不在，經常吵鬧大哭，莊立建常罰她半蹲、或跪舉安全帽、水桶，還用牙籤戳她手指、手背，公司也有同事跟著動手，其中39歲邱建斌下手最重，曾用藤條、掃帚打女童的手或屁股。

102年2月6日晚上，邱男在公司房間與女友電話熱線時，不滿女童亂敲門吵鬧，氣得拿藤條鞭打她，並抓她的頭撞牆，還將女童從二樓樓梯踹到一樓，再從一樓踹飛到客廳，女童因頭部重創，6天後傷重不治，警方接獲醫院通報後偵辦，檢方將邱男、莊男和莊的戴姓女友3人起訴。

動手的老闆判1年

莊男等人起初佯稱，是女童自己摔下樓受傷，邱還辯稱，他只打女童兩巴掌，但有其他公司員工看不下去，證稱邱男痛毆女童，「甚至抓女童頭撞牆、女童被打趴，邱還上前補一腳，女童就再也沒有醒來。」

最高法院指責邱、莊殘害女童幼小身軀和生命，將2人分別判刑定讞。莊男和其戴姓女友另因隱瞞邱男行蹤，各被判刑4月，此部分均得易科罰金12萬元確定。