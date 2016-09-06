| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低壓帶籠罩水氣多 南部4縣市大雨特報！
 首頁 > 社會

受託照顧5歲娃 踹下樓虐死

2016-09-06

〔記者楊國文／台北報導〕吳姓單親爸出差外地，將5歲女兒託付給人力派遣公司的老闆莊立建照顧，不料莊男和同事邱建斌竟凌虐女童，邱男還因女童哭鬧，將她從2樓踹打到1樓，踹飛到客廳，甚至倒地再補一腳，把女童活活打死；最高法院昨依傷害兒童致死罪將邱男判刑8年半、依故意傷害兒童罪判莊男1年定讞，2人均須入獄。

出腳的同事判8年半

吳姓女童因父母離異，跟著父親居住南投，102年初，吳父到南投縣莊立建經營的人力派遣公司工作，女童常跟著父親到人力派遣公司玩耍。由於吳父要被派往高雄工作一個月，因此將女童託付給當時34歲的莊立建照顧。

判決指出，女童因為父親不在，經常吵鬧大哭，莊立建常罰她半蹲、或跪舉安全帽、水桶，還用牙籤戳她手指、手背，公司也有同事跟著動手，其中39歲邱建斌下手最重，曾用藤條、掃帚打女童的手或屁股。

102年2月6日晚上，邱男在公司房間與女友電話熱線時，不滿女童亂敲門吵鬧，氣得拿藤條鞭打她，並抓她的頭撞牆，還將女童從二樓樓梯踹到一樓，再從一樓踹飛到客廳，女童因頭部重創，6天後傷重不治，警方接獲醫院通報後偵辦，檢方將邱男、莊男和莊的戴姓女友3人起訴。

動手的老闆判1年

莊男等人起初佯稱，是女童自己摔下樓受傷，邱還辯稱，他只打女童兩巴掌，但有其他公司員工看不下去，證稱邱男痛毆女童，「甚至抓女童頭撞牆、女童被打趴，邱還上前補一腳，女童就再也沒有醒來。」

最高法院指責邱、莊殘害女童幼小身軀和生命，將2人分別判刑定讞。莊男和其戴姓女友另因隱瞞邱男行蹤，各被判刑4月，此部分均得易科罰金12萬元確定。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：受託照顧5歲娃 踹下樓虐死


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.