2016-09-06

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第105000071期威力彩，頭獎連3摃。昨晚開獎的第105000213期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落屏東縣恆春鎮恆南路171號「恒好商行」。