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妄想齊人福 保全反遭少女賴性侵

2016-09-06

〔社會中心／報導〕已婚的林姓保全在臉書上認識蹺家的國三少女小美（化名），他妄想「二女共事一夫」，把小美接回家，不料反遭小美控訴持刀性侵，林男被收押後想不開，在看守所吞電池自殺未遂，檢方偵辦發現小美早非處女，認為控詞是假，全案不起訴。

小美告訴桃園警方，她與35歲林男是臉書網友，去年12月18日林男私訊她到桃園市見面，誘騙上車後以預藏小刀限制她的行動，當晚再載回租屋處性侵2次。小美說，林男不僅奪走她初夜，還射精在體內。

幾天後警方找到林男，檢方依小美指控，認為林男涉嫌暴力犯罪，聲請院方羈押獲准，林男在看守所一直想不開，吞電池企圖自殺獲救。林妻說，當時有勸小美回家，但小美不想回去；後來小美反咬先生性侵，她很生氣」。

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