小三嗆元配 挨告自辯是妓女

2016-09-06

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣謝姓女子與已婚的鄭姓男子有染，卻打電話向鄭男妻子嗆聲，元配告上法院，謝女卻辯稱不知鄭男已婚，還暗指自己只是收錢跟鄭男上床的妓女，但台中高分院不採信，認定謝女與鄭男至少通姦7次，依相姦罪判處謝女徒刑5月，可易科罰金共15萬元，全案判決確定。

判決書指出，謝女在2012年間委託鄭男仲介房屋租賃而相識。翌年10月，謝女腳扭傷，商請鄭男幫她處理雜務而生情，2013年11月至2014年6月，雙方多次發生性關係，謝女卻於2014年10月打電話給鄭妻，宣稱自己是鄭男的「前女友」，與鄭男發生多次性關係，要求鄭妻「出面解決」，鄭妻怒告謝女妨害家庭罪。

檢方偵辦時，謝女否認向元配嗆聲，辯稱鄭男騙她未婚，交往數月後，才得知鄭男已婚，想跟鄭男分手，鄭男卻不斷糾纏，她才會打電話，請鄭妻約束丈夫。

謝女並暗指自己是妓女，宣稱只要陪鄭男睡覺聊天，鄭男就會給她錢，她與鄭男的交往，「不是一般男女以婚姻共同生活為目的」。

台中高分院卻認為，交往初期，謝女可能不知鄭男已婚，但交往至2013年10月，謝女得知鄭男已婚，卻仍發生性關係至少7次；至於謝女宣稱她只是拿錢陪鄭男睡覺聊天之說，法官也不採信。