俏女警勸架 悍婦巴頭 倒地大鬧

2016-09-06

〔記者陳冠備／彰化報導〕黃姓婦人開車與一名騎士發生糾紛，彰化縣員林警方獲報前往處理，黃女竟掌摑女警頭部，警方將她壓制，查出她有毒品前科，還在車上查獲毒品吸食器，全案依妨害公務、毒品危害防制條例、傷害等罪移送法辦。

警方調查，黃女（40歲）前晚與丈夫開車行經員林市三民東街與成功東路口，與曾姓機車騎士差點發生擦撞，發生口角，警方到場勸架，女警黃宜貞也趕緊把黃女拉開，可是黃女卻突然失控，不斷跟警察叫囂、拉扯，甚至故意坐在地上高喊警察打人，警方勸她冷靜，她卻突然一巴掌往黃員頭部揮過去，結果馬上被壓制在地。

黃女倒地後，又大喊「我不想活了」、「我想死」，警方將她帶回派出所做筆錄，才結束這場鬧劇，過程中全被路人拍下po臉書「爆料公社」。

警方表示，黃宜貞外型高挑亮麗，執勤認真負責，被打中頭部後，出現頭暈情形，當晚提早結束勤務，返家休息。