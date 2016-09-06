| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低壓帶籠罩水氣多 南部4縣市大雨特報！
 首頁 > 社會

單車男童騎快車道 2車夾擊險撞死

2016-09-06

幸男童只受輕傷

〔記者許國楨／台中報導〕一名男童前天下午騎單車行經台中市西屯區青海路時，疑因慢車道停滿車輛，竟騎到快車道上準備超越一輛自小客，此時剛好一輛油罐車行經，導致夾在中間的單車成了夾心餅乾，先被油罐車擦撞再撞上自小客，男童當場人車倒地輕傷，差點成輪下亡魂。

這段驚悚的事故過程全被後方車輛行車記錄器拍下，只聽到駕駛嚇得大喊，事後將畫面PO到臉書社團「爆料公社」，引起網友議論紛紛。

警方指出，當時騎單車的是12歲羅姓男童，自小客由25歲陳男駕駛，油罐車由34歲郭男駕駛，警方獲報到場處理，所幸羅童只受到輕微擦傷，經治療後已無大礙，事後男童家長也與油罐車、轎車駕駛達成和解。

警方表示，單車應騎在慢車道，騎在快車道上已違反「道路交通管理處罰條例」，可處300至600元罰鍰，而油罐車、轎車駕駛也負有應注意責任。

廣告
  • 童騎上快車道遭2車夾擊擦撞倒地。（記者許國楨翻攝自爆料公社）

    童騎上快車道遭2車夾擊擦撞倒地。（記者許國楨翻攝自爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：單車男童騎快車道 2車夾擊險撞死


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.