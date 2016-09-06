單車男童騎快車道 2車夾擊險撞死

2016-09-06

幸男童只受輕傷

〔記者許國楨／台中報導〕一名男童前天下午騎單車行經台中市西屯區青海路時，疑因慢車道停滿車輛，竟騎到快車道上準備超越一輛自小客，此時剛好一輛油罐車行經，導致夾在中間的單車成了夾心餅乾，先被油罐車擦撞再撞上自小客，男童當場人車倒地輕傷，差點成輪下亡魂。

這段驚悚的事故過程全被後方車輛行車記錄器拍下，只聽到駕駛嚇得大喊，事後將畫面PO到臉書社團「爆料公社」，引起網友議論紛紛。

警方指出，當時騎單車的是12歲羅姓男童，自小客由25歲陳男駕駛，油罐車由34歲郭男駕駛，警方獲報到場處理，所幸羅童只受到輕微擦傷，經治療後已無大礙，事後男童家長也與油罐車、轎車駕駛達成和解。

警方表示，單車應騎在慢車道，騎在快車道上已違反「道路交通管理處罰條例」，可處300至600元罰鍰，而油罐車、轎車駕駛也負有應注意責任。