警撞昏婦肇逃 消失7小時才酒測

2016-09-06

〔記者蔡清華、方志賢／高雄報導〕高雄市三民第一分局三民派出所巡佐林文哲，前天開自小客車撞倒60歲的陳姓婦人，造成陳婦頭部重創住院，昏迷指數3，林員肇事後坐救護車到醫院，從醫院再搭小黃跑了，消失7小時才出面酒測，陳婦家屬懷疑林員酒駕肇逃，企圖規避刑責，林員昨天說，「到友人家送月餅卻不慎睡著」；警方已將全案依肇事逃逸函送高雄地檢署偵辦，相關疑點由檢方進一步調查。

林員︰到友人家送月餅睡著

高雄市警局鳳山分局新甲派出所調查，前天清晨7時許，林員開自小客車從國道一號瑞隆東路下匝道，撞上騎機車由西向東行駛的陳婦。

救護人員抵達時，陳婦躺在路中央，林員下車癱坐路旁，用手機打119報案，第一輛救護車抵達後，先送陳婦到高雄國軍醫院，林表示身體也感到不適要求叫第二輛救護車，被送往五甲杏和醫院觀察。

交通隊員警處理完現場，約7時50分抵達杏和醫院，要了解林員傷勢並進行酒測，林員已不見蹤影，因而認定構成肇逃。

家屬質疑林員酒駕 警方袒護

林員直到下午2時14分才到派出所說明，並在2時32分進行酒測，酒測值為0，但距離案發已7小時，陳婦家屬認為酒測值早已失真，質疑警方為何沒有在案發時就酒測？有袒護自己人之嫌。昨天下午再度由議員陳慧文助理陪同，要求新甲派出所說明。

新甲所表示，案發當時警方以救人為優先，因林員也表示身體不適，才先將他送醫，待其身體狀況恢復後再做調查。

交通隊表示，依車禍處理程序，事故當事人如果受傷或身體不適，均會先送醫，再由警方到醫院酒測。

林文哲昨解釋，他清晨下班後開車要送月餅給盧姓友人，後來從醫院搭小黃到友人家，因為身體不適，在友人住處睡著了，下午1點睡醒就趕到派出所做筆錄。林文哲說，車禍後手機丟在車上，所以未接到電話，他承認違規肇事，願意承擔所有責任，只希望陳婦趕快康復。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆