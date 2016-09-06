討不回1萬8千元 消防員縱火

2016-09-06

〔記者黃建華、陳賢義／綜合報導〕在台東縣消防局服務的消防隊員陳瑞澄，不滿阮姓越南女子欠他1萬8千元未還，竟侵入屋內縱火洩憤，造成阮女衣櫥、窗簾、洗衣機、冷氣毀損，幸未釀成傷亡。陳男犯案後把外套留在現場，被警方查獲，高雄地檢署昨將陳男依公共危險罪嫌提起公訴。

台東縣消防局長管建興表示，陳某做錯事就得接受法律制裁，依法處理；行政懲處部分也將予以追究。消防局副局長盧東發表示，是否停職視一審判決而定。

起訴書指出，25歲消防員陳瑞澄今年4月5日下午3點，前往高雄岡山區阮姓越南女子租住處催討1萬8千元債務未果，先以三秒膠封住被害人住處門鎖後離去。當天傍晚5點多，又持裝有300西西的汽油瓶及打火機，入侵阮女租處，點火引燃衣櫥衣物洩憤，火勢與濃煙驚動火警警報器，陳男試圖滅火並倉皇逃離。

火勢被獲報的警消人員撲滅，無傷亡，僅造成阮女租住處衣櫥、窗簾、洗衣機、冷氣毀損，陳男犯案後把外套留在現場，阮女回來發現指認陳男涉案。

陳事發後雖與被害人達成和解，但檢方認為他身為消防隊員，明知縱火可能造成住宅毀損等危險，卻僅因債務問題就作出此種犯行，依公共危險縱火罪將他提起公訴。

據了解，陳瑞澄三年前自警專畢業考取消防特考班，分發到台東縣消防局，在綠島消防分隊待2年，1年前調至台東分隊，日常勤務表現正常，無懲處紀錄，分隊同仁得知他犯案驚訝不已。