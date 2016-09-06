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性侵跑路勾富家女 見完家長偷走720萬

2016-09-06

豆干大王 家擁千萬貨款

〔記者王冠仁／台北報導〕性侵通緝犯洪振浩，從網路結識豆干批發商的21歲許姓千金，展開猛烈追求，並3度到許女家「見父母」，暗中觀察許家擺設、作息，發現「豆干千金」家中鐵櫃有近千萬元現金貨款，竟以電鋸將鐵櫃鋸出缺口，摸走720萬鉅款，跑去高雄避風頭。

許父發現遭竊報警，許女被愛沖昏頭，說「洪去香港出差，不是小偷！」不過，警方在鐵櫃採到洪的指紋，認定他涉案，前天逮捕洪嫌，警方在他身上找到40多萬贓款、一條市價51萬的金項鍊及部分港幣、手機，扣除他犯案後還給許女的180萬，仍有400多萬下落不明，他辯稱其餘贓款拿去還球賽簽賭賭債。

警方調查，26歲洪振浩2年前涉及恐嚇取財、妨害性自主、偽造文書等案，被3個地檢署發布通緝。跑路期間以「阿皓」為暱稱，在臉書、交友軟體亂加女子為好友，今年4月結識許女，得知許父是市場豆干批發商，家境不錯，騙說自己是業務員「來台北出差1個月」，7月底先後3次陪許女回家。

電鋸鋸鐵櫃 百餘萬沒抓走

洪嫌發現，許父凌晨2點多去市場工作，下班時銀行已關門，許家有時會有近千萬貨款，放在臥室鐵櫃內。上月22日凌晨4點，許父去市場工作後，洪打電話給許女說「想妳要來陪妳」，洪男到了許家，至當天早上7點多，許女與妹妹也去市場，獨留洪男在許家。洪見機不可失，拿電鋸在鐵櫃上方鋸開一個缺口，手伸進去狂抓，偷走720萬元現金，他沒有破壞鐵櫃門，不知櫃內實況，有100多萬元沒被取走。

約網友來見 要他當替死鬼

警方說，洪得手後，聯絡不知情的張姓男網友，要他帶大包包趕往許家。洪交給張30萬元，要張立刻去香港「出差」與汽車香精廠商洽談生意，意圖讓張拿包包離開的身影被監視器拍下，把張當「替死鬼」。

當天上午9點多許女回家，洪謊稱「要趕去香港出差」，要許女載他去車站，他卻躲在高雄，把張在香港的吃喝照傳給許女取信對方。

後來許父發現家中失竊，洪向許女謊稱，他在房內聽到外面有聲音，不敢出來查看。

直到本月3日，警方連絡上人在香港的張男，張才知被洪利用，不再傳照片給洪，許女察覺有異質問，洪才拿著180萬元到許女家還錢，隨即走人。

男蟲被逮 身邊又睡了另女

前天凌晨近2點，警方到洪下榻飯店逮人，當時他與另名黃姓女子正呼呼大睡，聽到飯店人員開門躲進浴室。黃女告訴警方，洪以投資為由，要她幫忙貸款，她還沒有去，「想不到竟是通緝犯」。

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  • 警方查扣剩餘220餘萬的贓款現金。（記者王冠仁攝）

    警方查扣剩餘220餘萬的贓款現金。（記者王冠仁攝）

  • 洪嫌拿贓款51萬去購買了這條約10兩重的厚重霸氣金項鍊。（記者王冠仁攝）

    洪嫌拿贓款51萬去購買了這條約10兩重的厚重霸氣金項鍊。（記者王冠仁攝）

  • 洪振浩藏在飯店被逮。（記者王冠仁翻攝）

    洪振浩藏在飯店被逮。（記者王冠仁翻攝）

  • 不知情的張姓網友，帶著大包包前去西園路許女住家與洪嫌碰頭，險些被當作替死鬼。（記者王冠仁翻攝）

    不知情的張姓網友，帶著大包包前去西園路許女住家與洪嫌碰頭，險些被當作替死鬼。（記者王冠仁翻攝）

  • 洪嫌用電鋸在放錢的鐵櫃上鑽孔（箭頭處），伸手摸走720萬，鐵櫃中還留有100多萬手搆不著的現金。（記者王冠仁翻攝）

    洪嫌用電鋸在放錢的鐵櫃上鑽孔（箭頭處），伸手摸走720萬，鐵櫃中還留有100多萬手搆不著的現金。（記者王冠仁翻攝）

  • 警方查扣洪嫌用來破壞放錢鐵櫃的電鋸。（記者王冠仁攝）

    警方查扣洪嫌用來破壞放錢鐵櫃的電鋸。（記者王冠仁攝）

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