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放棄休假／海巡輪機長 潛海2分鐘離奇喪命

2016-09-06

巡防艇維修 零件落海

〔記者吳昇儒、林嘉東、俞肇福／基隆報導〕海巡署基隆海巡隊37歲隊員吳逸弘，擔任PP-3555巡防艇輪機長，該巡防艇昨進行雷達天線發射器維修，吳員雖休假，仍趕過來幫忙，得知市值10多萬的零件掉落水中，擁有潛水執照的他，自告奮勇著裝潛入海中尋找，未料下海不到2分鐘，竟雙腳浮出水面，離奇喪命。

著全套潛水裝下海撿

基隆海巡隊指出，吳員身體狀況正常無異狀，在場技佐及維修廠商工程師表示，吳員下水前，有測試過氣瓶，確認沒問題，不解為什麼會溺水？檢察官昨晚勘驗遺體，初步認定沒外傷，預定今解剖遺體，並勘查氣瓶追查溺水原因，氣瓶目前由海巡當證物保存。

37歲壯男 無重大疾病

30噸級的PP-3555巡防艇，平日負責基隆海巡隊部救生、救難及驅逐外國漁船勤務，因傳遞雷達訊息的天線發射器總承故障，船艇泊靠海巡隊專用的基隆港東16碼頭岸邊，找維修廠商更換。吳員身為輪機長負責監工，昨天雖休假，得知廠商要來維修，他責任心重，仍於上午10時返回隊上。

隊部同袍說，吳員當時在甲板上協助維修，技佐徒手將零件傳給在雷達上的工程師，零件不小心掉到5米深的海中，吳員剛好有潛水執照，立刻穿上含氣瓶的全套潛水裝備，10時20分從船尾下水，不到2分鐘，同行隊員發現他雙腳浮在水面上，呈頭下腳上姿勢，大聲呼喊無回應，趕緊用船鉤將他拉上岸，吳員無呼吸心跳，緊急CPR並電請救護車將人送醫，可惜仍然搶救不回吳員的性命。

妻抱初生女 喚不回夫

吳妻得知丈夫發生意外，抱著出生5個多月的女兒趕到醫院，痛哭失聲。

基隆海巡隊指出，吳逸弘家住台南，國立台中技術學院畢業，96年考取海巡特考，98年調派基隆海巡隊服務，工作認真表現優良，身後留下2歲兒子及未滿6個月女兒。

公職資歷淺 同袍憂撫恤有限

海巡署長李仲威昨到案發地點查看，他表示，一定會查清楚原因，從優撫恤，並妥善照顧吳員的兩個小孩。吳逸弘的同袍擔心他擔任公職的時間不長，撫恤金有限，準備在隊上或局內發起募款，盡力幫忙吳家。

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  • 吳逸弘因公身亡，他的女兒才6個月大。 （取自臉書，記者吳昇儒翻攝）

    吳逸弘因公身亡，他的女兒才6個月大。 （取自臉書，記者吳昇儒翻攝）

  • 吳逸弘潛下碼頭就是為了撿拾同款零件。（記者吳昇儒翻攝）

    吳逸弘潛下碼頭就是為了撿拾同款零件。（記者吳昇儒翻攝）

  • 輪機長吳逸弘就是從PP-3555艇後方下水。（記者吳昇儒攝）

    輪機長吳逸弘就是從PP-3555艇後方下水。（記者吳昇儒攝）

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