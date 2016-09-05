表哥性侵3年 13年後才曝光

2016-09-05

〔記者張文川／台北報導〕28歲女子小美（化名）年幼時，因家境問題寄居在新北市舅舅家，與大她4歲的表哥同住一房，升國中後雖已搬出，但週末仍常赴舅舅家玩，卻遭表哥連續性侵，直到小美升高一才結束，小美為了家族情誼隱忍13年，直到25歲那年才鼓起勇氣向父母說出實情，父母得知女兒受盡委屈，陪同小美報警追究。

台北地院審理認定，小美被侵犯時為12至15歲的少女，即使表哥未違反她的意願，仍觸犯妨害性自主罪，考量表哥全盤認罪，事後賠償137萬元達成和解，依適用刑法舊法「對未滿14歲女子為性交」連續犯，判表哥2年有期徒刑，緩刑5年，條件是義務勞務240小時，並接受檢方指定的心理輔導或處遇措施。