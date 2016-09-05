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強脫褲狎看護 雇主辯她撒嬌

2016-09-05

〔記者張文川／台北報導〕50多歲虞姓男子去年底僱請40歲台籍女看護，在家照顧臥病在床的老父親，女看護未婚，外表保養得宜，虞男起色心以言語調戲，女看護不想得罪老闆，只能努力閃躲迴避，未料虞男變本加厲，今年1月趁妻子不在家，強脫女看護褲子，以生殖器摩擦大腿，女看護厲色回絕「我不要」，虞男才罷手，女看護事後傳簡訊向虞妻哭訴，虞妻回訊「他禽獸不如，妳要小心！」

虞男警訊辯稱：「我脫她褲子，她嘴巴說不要，但沒有反抗，我以為是撒嬌」，北院審理時，虞男全盤認罪，同意賠償80萬元，當庭支付40萬元現金，餘分期付款，獲被害人同意和解，台北地院依強制猥褻罪判刑8月，緩刑2年，可上訴。

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