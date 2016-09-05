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補開無照駕駛 警敗訴判撤單

2016-09-05

〔記者王定傳／新北報導〕新北市圍姓少年去年騎車違規被攔，警方當場開出不依標誌行駛的違規罰單，警員回派出所後發現少年無照駕駛，再補開一張6000元無照罰單，圍少不服提出行政訴訟，宣稱警員攔查他時只說「開你小條就好」，新北市政府交通事件裁決處主張少年確實無照，裁決無誤；新北地院傳喚開單警員說明，警員解釋因收訊不好，小電腦當時未查出少年無照，返回派出所後確認少年無照才又補開罰單，法官認為，警方舉發過程有瑕疵，判決撤銷原處分，可上訴。

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