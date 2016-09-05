騎士過彎對撞 卡死休旅車底

2016-09-05

新北市三峽區昨天下午近4點時發生死亡車禍，18歲陳姓男子騎機車行經成福路新店往三峽方向，過彎時疑因路況不熟闖入對向車道，撞上67歲吳姓男子駕駛的休旅車，撞擊力道造成機車零件四散、連置物箱都被撞到與車體分離，陳男也被捲入車底，被救出時生命跡象微弱，送醫急救仍因頸椎斷裂及全身多處嚴重擦挫傷宣告不治；吳男向警供稱，陳男失控摔倒，連人帶車滑行超越中線撞過來，他急踩煞車仍閃避不及，確切肇事原因有待警方進一步鑑定。（記者余衡）