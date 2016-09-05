海水浴場踏浪 越男沒入水中

2016-09-05

〔記者游承霖／新北報導〕25歲越南籍男子Nguyen Nan，昨日下午5時許，與20位友人從台中北上，到已廢棄的新北市淡水沙崙海水浴場附近海域戲水，由於該處海域禁止戲水，駐點消防人員巡查發現勸離，一行人上岸後又到另一側礁石戲水，消防人員二度前往勸離時，友人才發現Nguyen Nan已失去蹤影，新北消防局獲報會同海巡調派6艘船艇下水搜救，並出動空勤直升機在附近水域搜尋，晚間截稿前仍無所獲。