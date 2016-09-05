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男嶺腳瀑布跳水 跳進鬼門關

2016-09-05

18歲張姓男子與朋友昨日中午從台北市士林到新北市平溪嶺腳瀑布戲水，張男一時興起跑到附近的岩石邊跳水，但入水後卻未再浮起，同行友人通報119救人，消防隊員從溪水中將張男救起，送醫前張男已無呼吸心跳，經送基隆礦工醫院救治，救護員沿途不斷施予CPR，下午2時許仍宣告不治。（記者吳昇儒）

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標題：男嶺腳瀑布跳水 跳進鬼門關


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