深夜丟信號彈 車主：後座陌生人幹的

2016-09-05

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲區成泰路一段某工廠大門，日前深夜遭不明人士投擲信號彈，暗夜裡火光四射，嚇壞目擊民眾，工廠對面加油站員工見狀報案，所幸當時正值深夜，並未傷及無辜，警方調閱監視器追查，昨日上午循車牌約談20歲林姓男子到案，沒想到林男竟辯稱：「是後座搭便車的陌生人丟的！」供詞讓警員傻眼。

蘆洲警分局表示，本月2日凌晨3時許獲報蘆洲成泰路工廠火警，警消趕赴現場，發現火勢是因人為丟擲信號彈引起，所幸消防人員及時撲滅火勢，未釀致更大傷亡；加油站員工向警方表示，當時發現一輛機車雙載兩人呼嘯而過，工廠大門隨即就引發火勢。

蘆洲分局調閱周邊監視器畫面，循車牌追查並約談林姓車主到案說明，偵訊時林男堅決否認犯案，供稱當天凌晨外出買消夜，發現有一名陌生男子坐在他的機車上，男子開口要求搭便車到泰山，他好心搭載男子前往泰山，沒想到男子半途拿出信號彈點燃丟在路邊，林男辯稱：「我不知道他為什麼要縱火？」

由於林男供詞與常理出入頗大，工廠也表示不認識林男，警方認為林男供詞有所保留，不排除遭人教唆犯案的可能，訊後先依社會秩序維護法函送裁處，後續將追查另名男子到案說明。