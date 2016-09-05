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破職業賭場 警使大力金剛腿

2016-09-05

〔記者姜翔／台北報導〕台北市警內湖分局昨日凌晨破獲隱身老舊公寓的德州撲克職業賭場，警方上門逮人時，賭客急忙鎖上大門，只見員警祭出「大力金剛腿」，奮勇踹開大門攻堅成功，現場起出賭資及抽頭金3萬4千元、帳冊、籌碼及賭具，依賭博罪嫌將負責人及賭客共10人法辦。

警方調查，27歲男子林文翔與同夥，上月底以2萬元租下台北市內湖區安泰街一處公寓4樓，設立德州撲克職業賭場，在臉書、LINE廣發「英雄帖」招攬賭客，另以時薪1千元聘雇28歲蘇姓女子擔任荷官。

昨日凌晨2時許，警方埋伏在公寓樓梯間伺機行動，發現一名賭客開門準備離開，埋伏警力一擁上前查緝，賭客發現門外有員警，心虛躲回屋內並鎖上大門，員警見狀立即舉腳踹開大門，成功進入屋內查緝。

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  • 警方祭出「大力金剛腿」，強行踹門攻堅成功。（記者姜翔翻攝）

    警方祭出「大力金剛腿」，強行踹門攻堅成功。（記者姜翔翻攝）

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