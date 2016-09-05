開山刀棍棒齊飛 10惡煞砍人快閃

2016-09-05

〔記者吳昇儒／新北報導〕23歲洪姓男子昨日凌晨駕著租賃車，與葉姓、古姓及陳姓友人到新北市汐止區水源路二段一處超商聊天，卻遇上10名惡煞開車追撞，再分持開山刀、棍棒砍殺，葉男跑得比較快，逃過一劫，洪男等3人的手、背部遭砍傷，惡煞逞兇後駕車揚長離去，洪男堅持報警，但古男卻拒絕提告，也讓警方懷疑另有隱情。

3名受害者 有人拒提告

目擊民眾指出，案發時洪男等4人在超商前聊天，歹徒駕駛的銀色轎車先衝撞洪男的白色汽車，歹徒緊接著拿棍棒下車，不分青紅皂白就追打4名被害人，另批分持開山刀與棍棒的歹徒也從另輛藍色轎車下車助拳，其中一名被害人想逃離現場，駕駛銀色轎車的歹徒更兇狠的先開車後退，再猛力第二次往車門猛撞，擋住被害人的去路，10名惡煞連番砍殺約3分鐘後才離去。

案發當時葉男跑得快未受波及，洪男背部有10公分刀傷、左手臂及手腕都有刀傷；27歲陳男右臂有20公分刀傷、背部也有約15公分刀傷；24歲古男則是右臂25公分刀傷及臀部刀傷，所幸傷勢不重，3人均無生命危險，下刀也都避開致命部位，教訓意味濃厚。

避致命部位 教訓意味濃

警方偵訊時，3名被害人均表示不認識逞兇的10人，洪男向警方表示一定要對行兇者提出傷害及毀損告訴，莫名被砍這口氣實在吞不下去；但另名被砍殺的古男卻不願意提告，讓警方懷疑案件必定有隱情，警方也發現逃過一劫的葉男曾涉毒品案件，不排除砍人動機與毒品有關。

警方調閱周邊監視器，鎖定兩輛犯案車輛車牌，昨日約談61歲楊姓車主到案說明，楊男初步表示車子借給親戚使用，自己患有眼疾無法開車，另名張姓車主仍在聯繫當中。