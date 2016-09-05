騎半路火燒車 百萬重機成廢鐵

2016-09-05

〔記者徐聖倫／新北報導〕39歲林姓男子昨天清晨6時許，騎著他剛買1年的90萬元重機「YAMAHA YZF-R1」外出兜風，行經新北市秀朗橋往新店碧潭引道時，後輪突冒白煙，林男立即停車查看，未料火焰伴隨白煙竄出吞噬整輛車，119趕到將火撲滅，幸好人未受傷，但看著新車燒成廢鐵，讓車主欲哭無淚。

據了解，林男這輛重機是去年8月花了90萬元購入，這款7代的YAMAHA YZF-R1是去年米蘭車展釋出車款，排氣量998cc，採用水冷四行程DOHC16氣門引擎，造型是山葉MotoGP工廠賽車M1的設計，採用了與M1相同的cross-plane曲軸設計，搭配每氣缸獨立的點火與供油系統，讓R1在任何轉速都可釋放出最強的動力曲線，大燈安排在頭罩下方，看來像是沒有車燈的賽道車，車身使用鋁合金油箱、鑄造鎂合金輪框等，車重僅199公斤，與該車最大馬力200ps，比例近黃金1比1。

車主心疼：才買一年

消防人員獲報趕抵時，重機已經全面燃燒，冒出熊熊烈火，而林男躲在路旁看著愛車，焦急又心痛，火勢經10分鐘灌救後撲滅，幸好起火當時為假日清晨，沒有波及其他往來人車，林男及時逃開未受傷。

林男透露，新車剛買1年，均有按時保養，不知為何起火？看著燒成廢鐵的愛車，他只能無奈搖頭。確切起火原因將待新北市消防局火調科調查，林男說會向原廠詢問故障原因。

一名也喜歡重機的消防員說，這款車為了輕量化，屬首款日系量產跑車搭載「鎂合金」輪框車款，比鋁合金要輕上900公克，但民眾若自行採用副廠或來路不明的輪框，萬一成分比例抓不準確，可能讓「鎂」易燃特性再現，相對危險性就會提高，消防員也說，過去也曾發生多起後輪框起火案件，呼籲民眾騎乘時要多小心。