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男大生自摔卡車底 10多名路人抬車救

2016-09-05

〔記者黃良傑、丁偉杰／綜合報導〕王姓男大學生騎車因天雨路滑犁田，人竟滑進小黃車底卡住，10多名路人發現，合力抬起計程車救人，趕到現場救人的員警也深受感動；男大生經送醫急救後，幸無大礙，王父昨同意賠償對方車損，並感謝路人合力救兒。

父謝眾人相救 願賠車損

警方調查，王姓大學生（22歲）並未酒駕，疑因天雨路滑自摔，機車失去重心意外撞到1輛小貨車，衝撞滑進計程車下的王男因右鎖骨骨折，目前仍在住院治療。

新興警方趕到現場處理車禍，見10多名路人合力搬抬計程車，欲拉救壓在車底的男大生，稱讚「這一幕是台灣最美的風景」，男大生被拉出後，立即由救護車送往高醫急救，幸無大礙。

警方調查，王男前日騎車經七賢、中山路口自摔，人撞飛往前滑行10多公尺，卡在前方1輛小黃的前保險桿下，機車也朝同方向滑行，直到撞上1輛小貨車，小黃劉姓駕駛（59歲）和黃姓貨車駕駛（48歲）都嚇了一大跳，男大生的傷勢較為嚴重。

車禍當時1名長腿正妹從計程車下車，關心王男傷勢，見男大生被壓在車前底盤下，一度不知所措，此時，有2名汽車駕駛下車試圖搬抬小黃，穿著藍色雨衣經過的男性機車騎士，還來不及脫安全帽就投入救人，就連女騎士也毫不思索，小跑步到小黃旁幫忙抬車。

短時間內，大雨中聚集10多人圍著小黃，用力抬起計程車救人，小車被搬起往後移動近1公尺，男大生脫困立刻被送上救護車，開刀脫離險境。

王男的父親趕到現場，了解車禍發生過程，表示兒子獲救平安，實在是不幸中的大幸，他對兒子自摔造成小黃和小貨車車損，表示歉意，同時感謝路人及時伸援。

無獨有偶 嘉義也有抬車救人

另，嘉義市興業東路與國華街口，前晚9點多同樣下雨，17歲林姓少年騎機車與汽車對撞，受困車底意識不清，右手腕還被汽車車輪壓住，情況危急，所幸當時路過的2、3名市民停車幫忙，與警、消人員合力將車子抬起，將右手骨折變形、臉部腫脹流血、手腳擦傷的林少救出送醫，林少目前在加護病房治療觀察。

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  • 眾人合力將男大生送上救護車救人。（記者黃良傑翻攝）

    眾人合力將男大生送上救護車救人。（記者黃良傑翻攝）

  • 男大生騎車犁田卡在小黃車底，10多人合力抬起計程車拉出人。 （記者黃良傑翻攝）

    男大生騎車犁田卡在小黃車底，10多人合力抬起計程車拉出人。 （記者黃良傑翻攝）

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標題：男大生自摔卡車底 10多名路人抬車救


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