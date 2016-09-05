好心有好報／護送陸龜回草叢 警意外查獲贓車
2016-09-05
〔記者余衡、沈佩瑤／新北報導〕好心有好報，陸龜報恩助警尋獲贓車！
怕牠被輾 還幫忙照亮路
新北市三峽警分局吉埔派出所所長伍國榮、警員林興國，上週四凌晨開車外出巡邏，行經轄區中正路時，發現路中央疑有「土石」崩落擋路，警方靠近查看，意外發現擋道並非石頭，而是一隻身長約50公分的野生陸龜，警方擔心陸龜遭來車輾過，好心將警車開至陸龜後方，用車燈替牠照亮去路，2警還居間導引陸龜爬向路旁，所長開玩笑說：「指揮車輛交通常在做，引導陸龜倒是第一次。」
眼見陸龜緩緩爬進草叢安全處後，2警也鬆了一口氣，就在準備離去時，伍員眼尖看見草叢深處竟藏著1輛銀色光陽機車，警覺走近查看，透過查詢車牌號碼，發現是近日通報的失竊機車，警方循線通知家住樹林區的車主、40歲游姓婦人認領，游婦帶著鑰匙趕到，機車油箱是滿的、引擎還能發動，但無法騎乘，警方研判可能是小偷加滿油後，機車故障，才棄置草叢。
游婦對於尋回失車感到訝異，她說機車是上下班重要的代步工具，上月30日早上她正要出門上班，卻發現機車不翼而飛，焦急萬分向警方報案後，竟然不到兩天就尋獲，她再三感謝警方辦案效率很高，得知是警方協助陸龜時尋獲，也高興地告訴警方「警察好心有好報」。
台北市立動物園發言人曹先紹表示，因為沒有看到該隻烏龜足部，所以無法判斷龜的品種，但從發現地點研判應該是外來品種，另從照片中龜的外型看來，與亞洲地區出沒的高背八角龜有些相似，但高背八角龜的體型頂多30公分左右，若依黃土色的外觀及長約50公分的體型研判，很有可能是遭棄養的蘇卡達龜，因為飼主照顧不周，才會造成背脊隆起的情形。
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