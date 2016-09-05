67歲阿公級蜘蛛盜 抓水管攀3樓摸走18萬
2016-09-05
弘道老人基金會遭小偷
〔記者許國楨／台中報導〕已當阿公的67歲梁姓老賊扮起蜘蛛盜，沿店招及水管攀爬到3樓，侵入台中市一棟大樓3樓的弘道老人基金會辦公室，偷走18萬多元現金，被害出納發現錢被偷，對如何補齊公款頻發愁，飯都吃不下；警方逮到梁嫌，他辯稱年紀大無法攀牆越窗，一定是找錯人了，警方出示監視器畫面，他才將贓款吐出來，全案依竊盜罪嫌送辦。
警方調查，有竊盜前科的梁男上月15日凌晨，經過台中市民權路一棟大樓，發現3樓弘道老人基金會辦公室的窗簾飄動，研判落地窗沒關，他為躲避大樓管理員及監視器，刻意沿著已打烊的商店招牌及牆邊水管攀爬到3樓，侵入翻箱倒櫃後，偷走出納放在抽屜的18萬多元現金，循原路徑下樓騎機車逃逸。
賊還稱老沒法爬
台中市第一警分局民權派出所員警獲報趕往採證，發現竊賊未留下指紋等線索，加上大樓未裝設監視系統，案情陷入膠著，警方調閱近千組路口監視器，終於鎖定竊賊騎車離去畫面，以車追人，逮捕梁嫌。
梁嫌落網時辯稱，自己年紀已大無法攀牆越窗，一定是警方找錯人，警方出示監視器畫面，及比對他作案穿的服裝、安全帽等證據，梁男才坦承弟弟住院需要支付醫療費用，不得已才行竊。
警方向梁嫌勸說，被害人被偷走18萬後，連日來茶不思、飯不想，對要怎麼補齊公款頻發愁，如果被害人是他子女，會做何感想？已為人阿公的梁嫌才抓抓頭，將18萬多元贓款全數歸還。
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