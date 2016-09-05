| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

67歲阿公級蜘蛛盜 抓水管攀3樓摸走18萬

2016-09-05

弘道老人基金會遭小偷

〔記者許國楨／台中報導〕已當阿公的67歲梁姓老賊扮起蜘蛛盜，沿店招及水管攀爬到3樓，侵入台中市一棟大樓3樓的弘道老人基金會辦公室，偷走18萬多元現金，被害出納發現錢被偷，對如何補齊公款頻發愁，飯都吃不下；警方逮到梁嫌，他辯稱年紀大無法攀牆越窗，一定是找錯人了，警方出示監視器畫面，他才將贓款吐出來，全案依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，有竊盜前科的梁男上月15日凌晨，經過台中市民權路一棟大樓，發現3樓弘道老人基金會辦公室的窗簾飄動，研判落地窗沒關，他為躲避大樓管理員及監視器，刻意沿著已打烊的商店招牌及牆邊水管攀爬到3樓，侵入翻箱倒櫃後，偷走出納放在抽屜的18萬多元現金，循原路徑下樓騎機車逃逸。

賊還稱老沒法爬

台中市第一警分局民權派出所員警獲報趕往採證，發現竊賊未留下指紋等線索，加上大樓未裝設監視系統，案情陷入膠著，警方調閱近千組路口監視器，終於鎖定竊賊騎車離去畫面，以車追人，逮捕梁嫌。

梁嫌落網時辯稱，自己年紀已大無法攀牆越窗，一定是警方找錯人，警方出示監視器畫面，及比對他作案穿的服裝、安全帽等證據，梁男才坦承弟弟住院需要支付醫療費用，不得已才行竊。

警方向梁嫌勸說，被害人被偷走18萬後，連日來茶不思、飯不想，對要怎麼補齊公款頻發愁，如果被害人是他子女，會做何感想？已為人阿公的梁嫌才抓抓頭，將18萬多元贓款全數歸還。

廣告
  • 警方追回18多萬元贓款。（記者許國楨翻攝）

    警方追回18多萬元贓款。（記者許國楨翻攝）

  • 蜘蛛賊竟是滿頭白髮已當阿公的67歲梁嫌。（記者許國楨翻攝）

    蜘蛛賊竟是滿頭白髮已當阿公的67歲梁嫌。（記者許國楨翻攝）

  • 梁嫌沿著水管及商家的招牌攀爬上樓行竊。（記者許國楨攝）

    梁嫌沿著水管及商家的招牌攀爬上樓行竊。（記者許國楨攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：67歲阿公級蜘蛛盜 抓水管攀3樓摸走18萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.