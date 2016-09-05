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目擊嬤帶孫被撞飛 寶可夢玩家協力救人

2016-09-05

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市抓寶熱點中壢區中正公園，前夜發生65歲宋姓阿嬤帶4歲孫子行經公園前的元化路，被迎面而來的轎車撞飛，現場約20名寶可夢玩家目擊，分頭協助抬車救人、指揮交通，男童緊急開刀後仍未脫險，阿嬤昏迷指數3，情況也很危急。臉書「我是中壢人」幫男童發起集氣加油，呼籲民眾提供的行車記錄器畫面，讓警方調查。

有人指揮交通、有人幫忙抬車…

男童的母親徹夜守在加護病房，直喊「哥哥，要加油！張開眼睛看看媽媽好嗎？」她說，自己和先生都在夜市擺攤，長子由阿嬤照料，2歲小兒子外婆照顧，男童的阿嬤假日會到中正公園附近賣玩具，前天嬤孫出門，深夜11點27分準備回家，沒想到在元化路過馬路，被轎車撞成重傷。今天是長子農曆4歲生日，原計畫要帶2個孩子到上海迪士尼玩，不料發生意外。

有網友在臉書粉絲團盛傳，車禍是41歲楊姓駕駛人邊開車邊玩寶可夢，但警方調閱監視器畫面及訪談轎車駕駛人，初判是阿嬤帶孫穿越道路時未走行人穿越道，駕駛人未注意車前狀況所致，初步排除酒駕及使用手機玩寶可夢肇禍。

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  • 寶可夢玩家協助救護車救人。（記者李容萍翻攝）

    寶可夢玩家協助救護車救人。（記者李容萍翻攝）

  • 寶可夢玩家目擊阿嬤帶孫過馬路被撞飛命危，分頭抬車和協助交通指揮。（記者李容萍翻攝）

    寶可夢玩家目擊阿嬤帶孫過馬路被撞飛命危，分頭抬車和協助交通指揮。（記者李容萍翻攝）

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