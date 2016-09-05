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「醉」想抓快龍 無視警車闖紅燈

2016-09-05

〔記者游承霖／新北報導〕從事木工的李昆男，發現新北市淡水有稀有精靈「快龍」出現，騎車前去抓怪，警方發現他酒駕還闖紅燈被攔下，他還模仿快龍俏皮樣向警方求情，因酒測值0.44毫克，李男還沒抓到快龍，就吃上闖紅燈罰單及公共危險罪刑責。

寶沒抓著 被逮回警局

淡水分局指出，前日晚間9時許，警方網路巡察發現，淡水福佑宮前的中正路上出現「快龍」，派中正路派出所員警張詩永前往查看。

張員開著巡邏車行經中正路二段、沙崙路口停等紅燈，發現43歲李男闖紅燈，張員鳴笛攔查。

張員問「喝多少？」李男求饒「歹勢啦！只喝4杯啤酒！」還解釋「我趕著要去抓快龍，剩沒幾分鐘！」李男打開手機展現他抓過的稀有怪，還俏皮地將雙手張開，向張員比出快龍的模樣，張員也忍不住笑了出來。

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  • 警方將李男移送法辦。（記者游承霖翻攝）

    警方將李男移送法辦。（記者游承霖翻攝）

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