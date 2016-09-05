| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

到處都是「寶」 北投公園玩家勝地

2016-09-05

北投公園常出現稀有的卡比獸、快龍、暴鯉龍及水精靈等寶可夢精靈，還盛產號稱「平民神寵」的鯉魚王，抓到1隻鯉魚王可獲得3顆糖果，存夠400顆鯉魚王糖果，可將鯉魚王進化成頂級寶可夢「暴鯉龍」。（文：記者姜翔，圖：記者姜翔翻攝）

廣告
  • 記者姜翔翻攝

    記者姜翔翻攝

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：到處都是「寶」 北投公園玩家勝地


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.