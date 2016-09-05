到處都是「寶」 北投公園玩家勝地

2016-09-05

北投公園常出現稀有的卡比獸、快龍、暴鯉龍及水精靈等寶可夢精靈，還盛產號稱「平民神寵」的鯉魚王，抓到1隻鯉魚王可獲得3顆糖果，存夠400顆鯉魚王糖果，可將鯉魚王進化成頂級寶可夢「暴鯉龍」。（文：記者姜翔，圖：記者姜翔翻攝）