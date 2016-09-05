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抓寶熱搞瘋住戶？天降紅磚砸爛車

2016-09-05

快龍現身 北投公園瞬間擠爆

〔記者姜翔、謝佳君、張凱翔／台北報導〕超稀有的寶可夢精靈「快龍」前晚現身「寶可夢勝地」—台北市北投公園，公園前道路瞬間被抓寶玩家擠爆；58歲王姓男子昨凌晨2時許駕車載家人行經，突然飛來一塊紅磚，前擋風玻璃應聲被砸破，王男嚇得停車查看，幸無人受傷，當時仍聚集不少抓寶人潮，目擊民眾將紅磚砸車照PO網，有網友戲稱「居民生氣了！」

警方表示，目前尚未鎖定嫌犯，將釐清是有人刻意砸車或純屬意外。警方並呼籲，民眾若認為抓寶人潮導致生活品質受影響，可向警方及環保局反映，切勿以激烈手法洩憤，若磚頭為有心人士蓄意扔下，恐涉及殺人未遂、傷害及毀損等罪嫌。

警方指出，王男一家3大2小，昨凌晨2時許開銀色休旅車，行經北投區光明路，車子在路口停等紅燈（對面是北投公園），突然半空中落下一塊紅磚，紅磚碰到電線彈開，擊中一部監視器，再往下砸中休旅車副駕駛座擋風玻璃，彈落在引擎蓋上。

還好沒傷亡 車主不願提告

王男一家人受驚嚇，下車查看並報警，所幸僅造成車輛毀損，沒有人員傷亡。車子遭砸處為一棟4層樓公寓前，警方查訪，住戶均否認扔磚頭；王男向警方說，只是路過附近，與附近住戶均不認識，不知為何遭砸？並表明不願提告，留下資料後開車離去。

警方表示，前晚7時許，北投公園周邊出現稀有的寶可夢精靈「快龍」，抓寶玩家人潮聚集，擠滿道路，一度造成光明路交通大打結。稍後紅磚砸車事件，民眾也將砸車照PO網，有網友打趣說「想丟球抓寶，卻發現拿錯了」，也有網友說「半夜還來抓寶，住戶生氣了！」懷疑是否「寶可夢效應」讓當地居民生活品質下降，才蓄意扔紅磚「警告」。

垃圾多十倍 當地居民怒了

長安里里長陳章生說，寶可夢導致當地衍生亂象，不僅垃圾、菸蒂四散，深夜人潮遲遲不退，車位更是一位難求，儘管警方假日加派員警指揮，仍是亂象叢生，惹怒當地居民。他還說，現在清潔人員每天清出垃圾包多達兩百包以上，超過以往十倍。

為解決寶可夢造成的亂象，北投警方每天編排128名警力投入「寶可夢勤務」，已開出740張交通違規罰單。

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  • 挨砸的休旅車上，還有襁褓嬰兒等婦孺，還好沒受傷。（取自臉書「爆料公社」，記者姜翔翻攝）

    挨砸的休旅車上，還有襁褓嬰兒等婦孺，還好沒受傷。（取自臉書「爆料公社」，記者姜翔翻攝）

  • 王男一家5口駕銀色休旅車，昨凌晨2點在路口停等紅燈時，前擋風玻璃被紅磚砸中。（取自臉書「爆料公社」，記者姜翔翻攝）

    王男一家5口駕銀色休旅車，昨凌晨2點在路口停等紅燈時，前擋風玻璃被紅磚砸中。（取自臉書「爆料公社」，記者姜翔翻攝）

  • 前晚約七點「快龍」現身北投公園，加上又逢週末，公園前道路瞬間被玩家擠爆。（取自 Candy Candy臉書）

    前晚約七點「快龍」現身北投公園，加上又逢週末，公園前道路瞬間被玩家擠爆。（取自 Candy Candy臉書）

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