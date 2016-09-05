陪女友開庭被逮 追加戴綠帽
2016-09-05
〔記者彭健禮／苗栗報導〕40歲陳男與39歲女友王女是毒鴛鴦，陳男涉及多起竊案，他為陪涉毒品案的王女出庭，在苗栗地院被逮；警方偵辦他涉及的汽車旅館竊案時，意外發現王女竟趁陳男暫時離開房間，與另名同夥徐男發生性行為，給男友「戴綠帽」。
趁他外出 偷情友人
警方調查，陳男、王女及36歲徐男今年1月涉嫌在苗栗竊取小客車，開往三義某汽車旅館休息，後延長為住宿。徐男先行離開，陳男隨後開車載王女離去，當時王女躲藏在後座，旅館人員見車內僅有陳男1人，認為王女還在房內。
後來旅館人員見王女遲沒退房，打電話也無人接聽，於是進房察看，發現房內空無一人，因3人沒付住宿費，且電熱壺、拖鞋、浴巾等物品也不翼而飛，於是報警。
警方在房間床下發現一團衛生紙，上頭有精液反應，並將浴室內2支牙刷送驗，證實陳男、王女有使用過。
陳男居無定所，查緝不易，直到今年5月底，警方掌握王女因毒品案，可能會到苗栗地院出庭，陳男可能會陪同，趁陳男、王女開完庭後將2人逮獲，在2人身上搜出微量安非他命、海洛因等毒品，訊後依毒品罪嫌將2人送辦，並清查陳男所犯案件。
對於汽車旅館物品竊案，陳男、王女坦承不諱，並指徐男也是共犯。對沾有精液的衛生紙團，王女竟爆料，她趁男友外出買東西吃時，與徐男發生性行為，「是徐男留下的」，讓警方傻眼，訊後依竊盜罪嫌將3人送辦。
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