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大貨車撞護欄 休息床乘客拋飛亡

2016-09-05

〔記者曾迺強／嘉義報導〕吳男駕駛15噸大貨車，昨午近1點經國道3號南下往嘉義水上系統匝道出口，疑為閃避前方打滑的轎車，失控自撞外側護欄翻覆，在大貨車駕駛艙休息床睡覺的鄭男，因衝擊力道過大，從破裂前擋風玻璃甩出車外傷重不治。

警方調查，45歲吳男與40歲鄭男昨輪流擔任大貨車駕駛，往返屏東與台中送魚貨，車上副駕駛座另有1名王姓助手，事發時輪到吳男開車，鄭男輪空休息，大貨車駕駛艙後方設有休息床，鄭男當時躺在休息床睡覺。

吳姓駕駛表示，行經國道3號南下299公里處，看到前方開在內側車道的BMW轎車打滑失控來到外線車道，他為閃避這輛車，失控撞上護欄。

魚貨箱散落 幸未波及其他車輛

鄭男從破裂前擋風玻璃甩出車外，送醫前已無呼吸心跳，經搶救仍不治，吳男很自責，在現場不斷地說：「不知道怎麼跟他（鄭男）的家人交代。」車禍發生時，車上魚貨箱及低溫液態儲存桶也散落到路肩，幸未波及其他車輛。

警方說，休息床未設計安全帶，車禍發生時，前擋風玻璃被撞破，鄭男才會摔出車外。

警：車輛行進間避用休息床

國道警察指出，大貨車的原廠，為方便駕駛或乘客休息，會在駕駛艙後方設休息床，一般來說，司機或乘客只能在停車時在休息床睡覺休息，呼籲駕駛或乘客，避免在車輛行進間使用休息床。

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  • 大貨車吳姓駕駛相當自責，不斷地說「不知道怎麼跟他家人交待」。（記者曾迺強攝）

    大貨車吳姓駕駛相當自責，不斷地說「不知道怎麼跟他家人交待」。（記者曾迺強攝）

  • 睡在休息床的鄭姓乘客被拋出車外，送醫不治。（記者曾迺強攝）

    睡在休息床的鄭姓乘客被拋出車外，送醫不治。（記者曾迺強攝）

  • 魚貨箱被拋到路肩，幸未波及其他車輛。（記者曾迺強攝）

    魚貨箱被拋到路肩，幸未波及其他車輛。（記者曾迺強攝）

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