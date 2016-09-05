42歲像阿嬤？ 假結婚被打槍

2016-09-05

〔記者李立法／屏東報導〕42歲中國陳姓男子打算假結婚來台打工，仲介找了與他同齡的台灣柳姓女子充當人頭妻子，柳女飛到對岸，未料陳男見狀驚呼：「怎麼像是70多歲的老阿嬤！」擔心過不了台灣移民署面談這一關，不敢冒險來台。

移民署屏東專勤隊上月中旬偵辦假結婚案，坦承充當人頭丈夫被送辦的王姓嫌犯，供出還有1名女性友人搭同班機到中國充當人頭配偶，卻被假結婚對象「打槍」，理由竟是「長得太抱歉」，引起專勤隊好奇，隨即調查該女子身分。

對方怕老少配過不了關

專勤隊表示，42歲中國福建省陳男，以12萬元代價，欲透過假結婚來台打工，葉姓仲介業者找上42歲的台灣人柳女充當人頭妻子，陳男見到柳女，認為柳女外貌看起來足以當他母親，假結婚搞成「老少配」模樣，反易引起注意，擔心過不了面談這一關，硬闖台灣恐自投羅網，當場回絕，要求另物色人頭配偶。葉姓仲介還來不及更換人選，他和王男等人的假結婚犯行就被查獲。

疑吸毒加速皮膚老化

專勤隊查出柳女有毒品前科，調閱今年初與同夥搭機離境照，發現柳女實際年齡雖為42歲，外表看起來卻像個70多歲的老太婆，專勤隊研判，柳女可能是吸毒，才讓皮膚加速老化，直說毒品千萬碰不得，專勤隊通知柳女到案說明，柳女避不見面，將移請檢方發布通緝。