嗨男騎車上國道五 警開槍制伏

2016-09-05

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕身高180幾公分、100多公斤的26歲張男，前晚騎乘一般機車且未戴安全帽，從北市南港一路騎進國道5號，行經雪隧時還舉手說「嗨」，張男騎了30公里出雪隧遇警攔截，還試圖衝撞警車，最後棄車人往北上車道跑，警方對空鳴槍，他趴在地上大喊：「我要爸爸！」就逮。

就逮大喊我要爸爸

警方表示，張男沒喝酒，但有毒品前科，且他神情恍惚，懷疑有吸毒，昨將他依公共危險、妨害公務罪嫌移送宜蘭地檢署。另，張男此舉也違反道路交通管理處罰條例，將被監理站裁罰3000元以上6000元以下罰鍰，另沒戴安全帽3000元、危險駕駛6000元以上2萬4000元以下罰鍰。

張男前晚8點20分騎機車從國道3號15公里處南港附近上交流道，經烏塗管制哨攔查點，不顧保全攔阻，沿途搖搖晃晃、忽快忽慢，從南港直往宜蘭衝，坪林行控趕緊通知警方，由於天黑，監視畫面看不清楚張男位置，直到機車進入雪隧才鎖定張男，坪林行控在隧道內廣播，請他趕快停到避車彎。

騎進雪隧 位置被鎖定

張男仍騎在內側車道，還不時舉手說「嗨」，國9隊巡邏車在宜蘭端出口攔截，張男出雪隧看到警車仍蛇行，還回頭跟警方比ya，機車在車輛間穿梭，警方繼續追捕，張男試圖衝撞警車，警車因此撞到右方護欄。

警方嘗試攔截張男3次，他還是騎過頭城交流道，突然減速停下後，把機車丟在路旁，人穿越高速公路，往中間的分隔島衝，並翻過分隔島到北上車道，警方配置1輛警車試圖攔阻，另一輛的人員負責交管，張男不肯停下來，警方對空鳴槍，張男聽到槍聲腿軟，趴在地上不動，警方上前壓制。

張男被逮時喊著：「我要爸爸、我要爸爸！」張男身形壯碩，身高180幾公分、100多公斤，警方將他制伏後，他還在地上大聲亂吼，神情恍惚又答非所問，警方帶他回警局管束，沒想到在警局又是一陣狂吼，直到昨上午情緒才比較穩定。