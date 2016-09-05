撞死晨運婦 頂罪男改口友人酒駕
2016-09-05
〔〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣70歲藍姓婦人昨清晨出門運動，遭闖紅燈的黑色自小客車撞死，駕駛肇逃，25歲張男3小時後投案，供稱車是他開的，警方說「你把人撞死了」，他改口說，將車借給李姓、陳姓2友人，是李男酒醉開車撞到人，到家裡拜託他頂罪，他喝毒咖啡神情恍惚，才會答應，警方昨晚依頂替罪將張男移送，並漏夜追查李、陳行蹤。
稱喝毒咖啡恍神才答應
與藍婦同住的小兒子難過又氣憤，拜託警察一定要抓到逃逸凶手，不能讓犯人逍遙法外。
昨凌晨4點多羅東下著大雨，藍婦仍依慣例，從家裡出發到羅東運動公園運動，4點33分，她走到公正路和純精路二段路口，穿越斑馬線時，左側1輛黑色自小客車闖紅燈，直直撞上她，藍婦被撞飛，頭部撞上擋風玻璃，當場沒了呼吸心跳。
肇事車駕駛沒下車察看，直接往宜蘭方向逃逸，婦人倒臥在地，20分鐘後民眾發現報案，因肢體多處擦傷及骨折，送醫急救不治。
警方上午6點多鎖定車牌，通知劉姓車主到案，劉向警方供稱，早已跟37歲陳男談妥賣車，最近車子都是陳在開，警方改通知陳男到案。
未料陳男還沒到警局說明，張男7點半，就在哥哥陪同下到警局投案，聲稱車是他開的，因過度驚嚇才將車開走。
警方向張男說明不但發生車禍，還把人撞死，張才改口說車不是他開的，並向警方說，前晚跟陳男借車後，又把車借給另2名陳、李友人，沒想到李男酒醉開車撞到人，李男拜託他幫忙頂替，由於他喝了毒咖啡，神智恍惚，就答應幫忙，當時不曉得有人被撞死，才跟哥哥一起到警局冒名頂替投案。
昨午陳男到案說明，承認自己前天有把車借給張男，矢口否認開車撞人，陳男說，當時他在家中休息，根本不知發生什麼事，警方持續調查張男周遭關係人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中職》富邦金控將承接義大犀牛 上限3億元
- 張景森發文惹議 呂秋遠提醒「考慮關閉臉書」
- 淡水福爾摩莎國際詩歌節 詩成通往世界之橋
- 港立法會選情激烈 投票率創新高
- 最吸金007 47億利誘克雷格再當龐德
- 台灣打進冠軍戰 靠「秘密單位」
- 交部爭取中小學上道安課 今找教部溝通
- 民眾仍愛實體銀行 美金融業難瘦身
- 安心亞曖昧阿Ken 互虧追求者多
- 貼圖糾紛不斷 鄉民揭「宅貓妙可」作者媽媽其實是...
- 土耳其：伊斯蘭國敘土邊境據點全數失守
- 打進大聯盟？ 洪總點名大王最有機會
- 〈熱門族群〉樂陞帶衰 遊戲股哀號
- 雙料冠軍》埤頭國小舞獅隊 舞出自信
- 舒淇閃嫁馮德倫 莫文蔚比翼鳥獻祝福
- 工程勞務一起發包 議員質疑違反採購法
- 公車司機開車追劇 乘客嚇傻
- 日開發水陸兩用電動車
- 就博會首推現場錄取 逾五千人求職
- 拿王柏融沒轍 彭識穎還被虧
- 求快做政績？公托爆請款、驗收爭議
- 傷後復出 塞娃斯圖娃打入美網8強
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 US reaffirms Taiwan stance following report
- 伍佰抓包粉絲抓寶 死守IG帳號
- 嘟嘟34局0保送 高志綱很享受
- 小檔案：香港立法會選制
- 一中同表 得償所願
- 《自由廣場》問題在政策一直改
- 自由共和國》劉克襄／ 楊南郡的不老人生
- 德蕾莎修女封聖 陳建仁出席觀禮
- 柯文哲︰改革過程罵來罵去很正常
- 油價回跌 汽柴油各降5角
- 【藝文短訊】 林水福日本文學二講
- 陳景容音樂會畫素描 樸實有味
- 想看柯瑞 明晚去新莊體育館
- 轉匯風險高 國銀承作縮手
- 副總統談年金改革 以德雷莎為扶弱典範
- 草屯》炎峰國小「怪味飯」 塑膠水管惹的禍
- 港立法會選舉投票率58% 破紀錄
- 家扶學子挑戰環島 忍痛、不放棄…圓夢
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：撞死晨運婦 頂罪男改口友人酒駕
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分