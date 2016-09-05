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撞死晨運婦 頂罪男改口友人酒駕

2016-09-05

〔〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣70歲藍姓婦人昨清晨出門運動，遭闖紅燈的黑色自小客車撞死，駕駛肇逃，25歲張男3小時後投案，供稱車是他開的，警方說「你把人撞死了」，他改口說，將車借給李姓、陳姓2友人，是李男酒醉開車撞到人，到家裡拜託他頂罪，他喝毒咖啡神情恍惚，才會答應，警方昨晚依頂替罪將張男移送，並漏夜追查李、陳行蹤。

稱喝毒咖啡恍神才答應

與藍婦同住的小兒子難過又氣憤，拜託警察一定要抓到逃逸凶手，不能讓犯人逍遙法外。

昨凌晨4點多羅東下著大雨，藍婦仍依慣例，從家裡出發到羅東運動公園運動，4點33分，她走到公正路和純精路二段路口，穿越斑馬線時，左側1輛黑色自小客車闖紅燈，直直撞上她，藍婦被撞飛，頭部撞上擋風玻璃，當場沒了呼吸心跳。

肇事車駕駛沒下車察看，直接往宜蘭方向逃逸，婦人倒臥在地，20分鐘後民眾發現報案，因肢體多處擦傷及骨折，送醫急救不治。

警方上午6點多鎖定車牌，通知劉姓車主到案，劉向警方供稱，早已跟37歲陳男談妥賣車，最近車子都是陳在開，警方改通知陳男到案。

未料陳男還沒到警局說明，張男7點半，就在哥哥陪同下到警局投案，聲稱車是他開的，因過度驚嚇才將車開走。

警方向張男說明不但發生車禍，還把人撞死，張才改口說車不是他開的，並向警方說，前晚跟陳男借車後，又把車借給另2名陳、李友人，沒想到李男酒醉開車撞到人，李男拜託他幫忙頂替，由於他喝了毒咖啡，神智恍惚，就答應幫忙，當時不曉得有人被撞死，才跟哥哥一起到警局冒名頂替投案。

昨午陳男到案說明，承認自己前天有把車借給張男，矢口否認開車撞人，陳男說，當時他在家中休息，根本不知發生什麼事，警方持續調查張男周遭關係人。

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  • 七旬老婦冒雨出門散步被撞，自小客車肇事逃逸。（記者簡惠茹攝）

    七旬老婦冒雨出門散步被撞，自小客車肇事逃逸。（記者簡惠茹攝）

  • 七旬老婦冒雨出門散步被撞。 （記者簡惠茹翻攝）

    七旬老婦冒雨出門散步被撞。 （記者簡惠茹翻攝）

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