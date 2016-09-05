| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

慘！花蓮兩車對撞 母女2屍3命

2016-09-05

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉七腳川溪堤防道路與北安街口，昨晚9時許發生2車相撞車禍，造成2屍3命、4傷慘劇，懷孕4個月的邱姓婦人及1歲半女兒死亡，肇事原因警方調查中。

媽媽懷4個月身孕

警方指出，35歲吳姓男子於昨晚9時許，駕駛黑色轎車載妻女沿北安路北往南行駛，行經七腳川溪堤岸道路口時，突遭堤岸道路西往東紅色轎車撞翻，副駕駛座42歲的妻子及1歲半大的女童重傷，警方路過巡邏車緊急送醫，急救30分鐘後不治。

警方表示，到院後發現邱姓婦女已有4個月身孕，一場車禍造成2屍3命，讓員警也感到鼻酸。

疑車速過快肇禍

紅色轎車撞翻黑色轎車後，車頭翻轉180度再撞上路邊護欄，車頭嚴重損毀，車內除20歲文姓駕駛左腳骨折外，其餘2人受輕傷。

警方表示，2車駕駛酒測後證實均未喝酒，研判可能因車速過快肇禍，車禍發生後，警方1部巡邏車正好經過，見黑色轎車內1歲半大女童在安全座椅內昏迷，先將女童送醫，由於副駕駛座的邱姓女子也陷入昏迷，由救護車搭載送醫，但到院仍不治。

廣告
  • 黑色轎車遭紅色轎車撞翻，造成2屍3命、4傷慘劇，懷孕4個月的邱姓婦人及1歲6個月大女童死亡。（記者游太郎攝）

    黑色轎車遭紅色轎車撞翻，造成2屍3命、4傷慘劇，懷孕4個月的邱姓婦人及1歲6個月大女童死亡。（記者游太郎攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2屍3命 兩車對撞 死亡車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：慘！花蓮兩車對撞 母女2屍3命


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.