女師畸戀名醫生子 反告元配求償百萬

2016-09-04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕劉姓名醫與音樂老師小琪（化名）外遇生子，被劉妻告上法院，小琪反控劉妻，指劉妻說她取笑劉家的孩子自閉與過動，已損及她身為人師的名譽，求償100萬元；新竹地院認為劉妻只是陳述事實，日前駁回。

元配告她 她告元配

小琪指控，新竹地院103年5月開庭時，劉妻指稱她取笑劉家小孩是自閉症及過動兒，但她專門教兒童音樂，劉妻故意這樣說，是惡意貶損她的名譽權，讓她身心極度痛苦，因此求償100萬元。

劉妻則說，小琪102年11月15日晚間打手機給她，要求繼續與她的丈夫交往，並提到她未成年子女為「自閉跟過動的孩子」。

劉妻說，小琪出庭時聲稱已得到她的原諒，她應不得提告，所以她才會告訴法官，提告是因為小琪嘲笑她的孩子是自閉症與過動兒，還到公婆家與丈夫的醫院鬧，嚴重影響她的家庭生活。

法官調查，電話對談內容中，小琪確曾提及「自閉跟過動的孩子」等語，小琪也坦承此事；當時小琪打這通電話的主要目的是要劉妻接受她與劉男在一起，才會不斷質問劉妻為何箝制老公的選擇，並表達要劉妻退讓，讓她得以跟劉男繼續交往，「挑釁意味已不言可喻」。

法官認定劉妻在法庭上所說內容，並非憑空杜撰或故意扭曲事實，是依憑其自身經驗所陳述的事實，並無任何侵害小琪名譽之故意或過失，因此駁回請求。