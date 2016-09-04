偷拍性愛PO網 自己有碼女友無碼
2016-09-04
〔記者吳政峰／基隆報導〕基隆市24歲彭男與19歲的美貌女子阿惠（化名）同居，去年彭男偷拍兩人性愛影片，以及數張阿惠沐浴照，後來兩人因個性不合分手，彭男想復合遭拒，竟將自己的臉打馬賽克後，把淫片和裸照放上色情網站供人觀賞，阿惠今年從友人口中輾轉得知，氣得報案；基隆地檢署日前依違反「兒童及少年性交易防制條例」將彭男起訴。
女拒復合 遭耍賤招
阿惠容貌出眾，一頭長髮，身材纖細，愛上打零工維生的彭男，兩人在彭男家同居。但因個性不合，屢生衝突，小惠數度要分手，彭男為了控制她，竟偷拍兩人性愛過程，完事後，還趁她洗澡時，從廁所門縫偷拍入浴照。
去年底，阿惠決定分手，彭男突拿出淫片和裸照要脅，阿惠嚇得花容失色，東西收一收就離開愛的小窩，拒絕復合。
今年3月，朋友告知阿惠「妳好像被彭男偷拍了」，並附上色情網站網址佐證，阿惠看到場景在彭男房間，而彭男的臉打上馬賽克，自己卻被赤裸裸放上網，氣得提告。
彭男到案承認犯行，辯稱想挽回阿惠，沒想到她堅持分手，一時衝動才會把影片PO上網，藉此賺取網站積分，提高會員等級，觀看更多他人的自拍影片。
檢警勘驗影片，整個過程不到4分鐘，僅有兩種姿勢，期間阿惠未看鏡頭，應是遭偷拍。而彭男把影片放在不特定人士共見共聞的網站上，觸犯兒少法，最高可判刑3年、併科5百萬元罰金。
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