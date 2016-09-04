粗工躲學校廁所 持刀猥褻女老師

2016-09-04

〔記者王捷／台南報導〕上週六傍晚，台南市一名30多歲女老師到學校辦公室備課，一名到學校施作工程的粗工趁機躲在廁所，趁女老師到廁所時，突然現身並亮刀意圖性侵，所幸一時情急沒有勃起，猥褻後倉皇逃逸；警方循線將嫌犯逮獲，教育局承諾將加強校園安全。

據了解，受害女教師趁開學前的週末，獨自到學校辦公室備課，沒想到卻成為歹徒眼中的肥羊；年約40歲的粗工，原本在校園內施作工程，看到身材曼妙的女老師落單，便拿著刀子尾隨，躲進女老師辦公大樓的女廁。

據了解，女老師不久後走進廁所開燈，赫然發現這名粗工躲在廁所內，粗工拉住女老師頭髮，亮刀威脅女老師不准呼喊，接著脫褲硬逼女老師觸碰他的下體，數度意圖性侵，卻因太緊張而沒勃起；女老師被嚇到流淚，這名粗工最後抓住女老師雙手想打手槍，但女老師不斷抵抗，他才倉皇逃離現場。

稍後女老師情緒逐漸穩定，回到辦公室打電話給家人，待家人到校陪同後，再打電話報警。教育局秘書蔣銘娟指出，女老師在廁所遭害，有尖叫抵抗，歹徒並沒有侵入女老師下體，嫌犯不久後即落網，會再加強校園安全。