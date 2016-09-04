跟進電梯拍裙底 竟敢登門求愛

2016-09-04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市蕭姓男子日前騎車返家，途中看見楊姓馬尾正妹，竟尾隨她返家，還跟進電梯，色膽包天地拿手機偷拍裙底風光，最後居然還按電鈴想認識她；警覺性高的楊女未開門，事後調閱監視器，察覺遭蕭男偷拍，一怒告上警局，警方昨依妨害秘密罪將蕭男送辦。

跟車到家門口按電鈴

警方調查，32歲蕭男是貨車司機，6月底某日下班騎車返家，途經四維路、中山路口，見綁馬尾的楊女漂亮又穿短裙，正搭上計程車準備返家，蕭男一路騎車尾隨，跟到楊女的鳳山住家大樓。

警方指出，蕭男見楊女下車，拿起手機佯裝打電話，跟蹤楊女走進住處大樓電梯；他發現楊女喝了酒，在電梯內靠牆閉目養神，竟站在她後方，拿手機以低角度偷拍裙底風光，但楊女渾然不知。

楊女進家門後，蕭男竟大膽按電鈴要與她交朋友，楊女剛踏進家門就聽到門鈴聲，接著聽見有男生隔著門說話，雖然她聽不清楚，但覺得怪怪的，拒絕開門；蕭男等不到楊女開門，擔心引來鄰居查問，急忙轉身搭電梯倉皇逃逸。

想交友 幸好女未開門

楊女越想越不對，事後向大樓調閱監視器畫面，才知被偷拍裙底風光，即向鳳山警分局報案；員警通知蕭男說明，蕭男眼看電梯監視畫面鐵證如山，只好坦承偷拍。

蕭男供稱很想認識楊女，一時好奇才偷拍，但已刪除；他向警方認錯並表示後悔，強調無意傷害楊女，希望她能原諒。