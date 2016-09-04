掃蕩幫派不留情 黑道點名獵殺他朱家崎
〔記者黃欣柏／台北報導〕新科行政執行署署長朱家崎，過去擔任基層檢察官時期，主導偵破「福生三號」漁船海上遭劫毒及殺人滅屍案等受矚目案件，曾將勢力強大的天道盟太陽會幾乎瓦解；法界人士認為，朱家崎屢破大案，與他善於解讀人性，且思考不拘泥於框架有關。
58歲的朱家崎出身澎湖討海家庭，幼時家中經濟並不寬裕，因而在高中畢業後，選擇報考公費的中央警官學校（即今警察大學），成為警大第46期畢業生，陸續於台北市保安大隊、警大服務；官校同期同學何榮村已當上移民署署長，在警界的則有保六總隊總隊長陳國進、新北市警察局副局長劉章遠。
在警界，朱家崎每天下班後苦讀，4年後考取司法特考，司法官訓練所第24期結業，是少數具有警界實務歷練的檢察官；從警生涯讓朱家崎更清楚毒品、黑幫的危害之烈，善於思考的他，常跳脫一般辦案邏輯，用智慧方式解析犯罪手法。
天道盟太陽會幾被瓦解
10多年前，朱家崎擔任基隆地檢署檢察官，接連指揮逮捕天道盟太陽會精神領袖吳桐潭、董智泰、曾盈富等大哥，幾乎瓦解太陽會，以致太陽會一度揚言要獵殺朱家崎。
後來基隆外海發生「福生三號」火燒船事件，警方原以為是單純機械故障，但時任主任檢察官的朱家崎，自創一套「航跡描繪法」，逐一比對船隻走向後，查出真相竟是毒品走私海上「黑吃黑」，將嫌犯楊國傳、杜春火繩之以法。
被譽為緝毒先鋒、掃黑悍將，朱家崎回應，因案件辦得多，從中學習到很多經驗；他提醒，檢察官辦案不能只看程序、法條，而忽略案件核心，認定事實也不能草率，以免造成冤案，導致人民不信任司法，「我們應該全面虛心檢討。」
朱家崎期望政府提供檢察官更好的辦案空間，他認為，實務上，沒有檢察官敢掛線監聽一件毒品案長達兩年，由於短期績效所逼，導致大家「抓小放大」，而無法從上游斬斷毒品，抓不斷、理還亂，「必須提供更有利的環境，有能力的檢察官才能專注於大戰役！」
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