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掃黑悍將 轉行討債 朱家崎：欠稅大戶別逃！

2016-09-04

記者黃欣柏／專訪

法務部綜合規劃司司長朱家崎，1日接掌行政執行署署長一職，外界看好掃黑緝毒實戰經驗豐富的朱家崎，對付欠稅大戶是「殺雞用牛刀」；朱家崎昨接受專訪表示，已鎖定欠稅大戶，將全力回應人民對財稅正義的期待。

回應人民對財稅正義期待

行政執行署長期和欠稅富豪周旋鬥智，每有欠稅大戶被管收、乖乖繳稅，該署都普獲掌聲，被譽為「最受人民歡迎的合法討債公司」；朱家崎過去瓦解黑幫、掃蕩毒梟、偵破大案，實戰經驗豐富，他主持「討債」被視為牛刀小試，深受期待。

朱家崎表示，行政執行署成立16年多，目前每個分署的案件量平均數十萬件，高雄分署更超過百萬件，光是寄信費用就很可觀；若將人力、成本用在沒錢的人頭戶，既無效益，也非社會期待的公平正義，「要打，就要打到讓欠稅大戶會痛！」

朱家崎透露，根據《稅捐稽徵法》第23條規定，96年前移送的案件，執行時效將於明年3月屆滿，屆時如黃任中家族逾30億元欠稅，將無法追討，近期將設法「再證再移」，人力會更吃緊，各分署同仁須全力提升能量，以優先抓出欠稅大戶及人頭戶背後的行為人為目標。

固定時段法拍 方便民眾撿便宜

朱家崎指出，《刑法》沒收新制已上路兩個月，各地檢署檢察官依法可將犯罪所得沒收，並囑託行政執行署代為拍賣，但可能因施行細則尚未出爐，迄無拍賣實務案例，非常可惜。他將與各單位溝通，研議訂出固定法拍時段，讓民眾有意願到行政執行署「撿便宜」。

朱家崎擔任檢察官時，緝毒、掃黑績效卓著，調任行政執行署署長，備受期待；朱家崎說，雖未接觸過行政執行工作，但執法「一通百通」，將全力以赴。

行政執行署的業務，主要是向欠稅戶等「未盡公法上金錢給付義務者」，進行強制執行，必要時可限制出境或核發「禁奢令」等強制處分。該署於89年成立，迄今年7月底，已為國庫追討回台幣4646億5千多萬元，足足可蓋8棟台北一○一大樓，是填補國家財政支出的主要來源之一。

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  • 新任行政執行署署長朱家崎。（記者張嘉明攝）

    新任行政執行署署長朱家崎。（記者張嘉明攝）

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