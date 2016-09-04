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防歹徒入校園 新北市啟動護童專案

2016-09-04

〔記者吳仁捷／新北報導〕國中、小學陸續開學，由於台北市曾傳出嫌犯衝入校園殺害女童的事件，新北市警方為防範發生學童在校園內遭歹徒攻擊悲劇，啟動護童專案，不僅在上下學時段派出警員與導護、志工於校門口守望，也啟動「校園電子圍籬」校警連線，運用監視系統過濾可疑情事，加強學校與派出所間校安連線，在危急時第一時間到場。

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