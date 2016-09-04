幻聽脫罪翻盤 男殺兄嫂被起訴

2016-09-04

〔記者吳政峰／基隆報導〕新北瑞芳一名53歲賴姓男子罹患中度精神障礙，前年7月28日晚間7時許，他在老母親的頭七法會與林姓二嫂發生口角，持刀朝她猛刺5刀，基隆地檢署原認定賴男犯案時幻聽，給予不起訴處分，惟經林女家屬聲請再議，結果大翻盤，檢方調閱附近監視器，發現賴男當日行為舉止正常，再訊問當日在場的家屬，眾人均指稱賴男與常人無異，因此日前依殺人未遂罪起訴。