基隆海上驚見浮屍 疑失足落海

2016-09-04

〔記者吳政峰／基隆報導〕一名男子昨下午2時許在基隆忘憂谷下方潮間帶採海菜，突見海平面下方兩米處有名男子漂流，消防隊到場打撈上岸，初判已死亡約4小時，交由岸巡二總隊處理，基隆地檢署決定4日相驗遺體，釐清死因。

經查該浮屍姓柯，57歲，獨居於基隆暖暖，現場僅有他的機車，未留遺書，其姊表示弟弟無輕生念頭，應為失足落海。