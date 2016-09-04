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出門上班被逮 通緝犯︰誰出賣我

2016-09-04

〔記者陳恩惠／台北報導〕36歲黃姓廚師涉毒遭通緝，台北市警方循線到黃嫌租屋處，趁他外出上班步出大門時上前逮人，黃嫌質疑「誰出賣我？」警神回「若要人不知，除非己莫為」，帶他返家取證件時，意外發現他隨意丟在茶几上的20餘公克安非他命，警稱「好個一魚兩吃！」訊後依毒品及通緝罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大同警方前天偵辦一起毒品案，嫌犯當時供出黃姓友人「好像」是通緝犯，經查黃嫌遭通緝，探員昨天上午循線到桃園，將正要去餐廳工作的黃嫌逮捕，又起出1包26公克安毒，市價達6萬5000元，黃嫌否認販賣，聲稱一次買大包很便宜才1萬元，警將持續清查毒品來源。

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