公車內自慰嚇壞女學生 男判拘役50日

2016-09-04

〔記者陳慰慈／新北報導〕58歲徐姓男子搭乘705號公車，當時車上有其他空位，徐男卻站在14歲國中女學生旁，自慰後射精，少女聞到味道發現嚇哭，連忙向司機求助，新北地院依公然猥褻罪判徐男拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

賴姓國中女學生今年4月18日放學後搭乘705公車，坐在公車司機後方第5個單人座位，徐男站在她右邊，公車行經板橋縣民大道二段，她突然聞到奇怪味道，轉頭一看，竟發現徐男下體露出，手握著小弟弟，女學生見狀立刻通報司機，徐男心虛迅速自前門下車竄逃，司機連忙追出將徐男壓制在地，報警將他送辦。

開庭時，徐男否認犯行，供稱在公車上完全不知道發生什麼事，他未露出生殖器，沒打手槍、也沒有逃跑，本來就打算要在該站下車，但法官勘驗公車行車紀錄器，發現女學生察覺有異時，離座走向司機，徐男以外套遮住的右手伸至腰部以下，做出「上下抖動」動作。

法官認為，徐男未留下說明澄清自身清白，反趁司機離座走向公車後方空檔，逕自按了開門鈕自前門下車逃離現場，顯見其畏罪心虛，因此不採信其供詞。