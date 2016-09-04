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送毒途中車拋錨 藥頭修車落網

2016-09-04

〔記者陳薏云／新北報導〕35歲毒品前科慣犯馮姓男子，日前改當起藥頭，1日帶著貨要與藥腳交易，代步車卻不給力，電瓶頻頻故障，馮嫌將車開往修車廠，警方見機不可失上前逮人，果真查獲多包海洛因及安非他命，後依毒品罪嫌將馮嫌及相關藥腳移送法辦。

永和警分局與刑警大隊偵五隊監視馮嫌多時，馮嫌1日原先要前往中和區宜安路進行交易，半路卻通知藥腳「要先去中和區安平路修車，晚點到」，警方隨即前往修車廠逮人，馮嫌起初裝無辜，辯稱汽車內並沒有任何毒品，但仍被警方在汽車駕駛座旁的扶把下，查獲第一級毒品海洛因（毛重17.8公克）及第二級毒品安非他命（21.5公克），人贓俱獲。

警方調查，這已經是馮嫌今年第4次因毒品遭逮，仍不學好，為了躲避警方監視，馮嫌刻意使用LINE等通訊軟體，避免直接通話，若必須與藥腳通話則用「錢」當暗號代替「毒品」。藥腳問：「有錢嗎？」馮嫌則以價格代替克數進行買賣交易。

警方逮到馮嫌後，也循線逮捕46歲林姓、43歲林姓、40歲王姓與52歲辜姓等4名藥腳，訊後均依毒品罪嫌移送法辦。

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  • 馮嫌準備毒品交易，卻在開車到修車廠時被逮。（記者陳薏云翻攝）

    馮嫌準備毒品交易，卻在開車到修車廠時被逮。（記者陳薏云翻攝）

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